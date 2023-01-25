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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 6818 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Побачили у Криму та на бєлгородщині: на російських каналах показали звернення Зеленського

Київ • УНН

 • 2554918 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Жителі Криму та бєлгородської області почали повідомляти в соцмережах про трансляцію на російських каналах відеозвернення президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

Побачили у Криму та на бєлгородщині: на російських каналах показали звернення Зеленського

Деталі

Російські користувачі соцмереж почали ширити відео, де на російський каналах замість звичної програми транслювалося звернення Президента України Володимира Зеленського.

“Канал стс та інші – ось така чортівня”, “зламали російські канали” - так прокоментували побачене росіяни.

Нагадаємо

Російське військове командування підготували для пропагандистів нові рекомендації щодо висвітлення війни проти України.

Українські Національні Новини

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