Побачили у Криму та на бєлгородщині: на російських каналах показали звернення Зеленського

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Російські користувачі соцмереж почали ширити відео, де на російський каналах замість звичної програми транслювалося звернення Президента України Володимира Зеленського.

“Канал стс та інші – ось така чортівня”, “зламали російські канали” - так прокоментували побачене росіяни.

Нагадаємо

Російське військове командування підготували для пропагандистів нові рекомендації щодо висвітлення війни проти України.