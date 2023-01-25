Побачили у Криму та на бєлгородщині: на російських каналах показали звернення Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Жителі Криму та бєлгородської області почали повідомляти в соцмережах про трансляцію на російських каналах відеозвернення президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
Деталі
Російські користувачі соцмереж почали ширити відео, де на російський каналах замість звичної програми транслювалося звернення Президента України Володимира Зеленського.
“Канал стс та інші – ось така чортівня”, “зламали російські канали” - так прокоментували побачене росіяни.
Нагадаємо
Російське військове командування підготували для пропагандистів нові рекомендації щодо висвітлення війни проти України.