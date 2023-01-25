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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Увидели в Крыму и на белгородщине: на российских каналах показали обращение Зеленского

Киев • УНН

 • 2554918 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Жители Крыма и белгородской области начали сообщать в соцсетях о трансляции на российских каналах видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Увидели в Крыму и на белгородщине: на российских каналах показали обращение Зеленского

Детали

Российские пользователи соцсетей начали распространять видео, где на российский каналах вместо привычной программы транслировалось обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

“Канал стс и другие – вот такая чертовщина”, “взломали российские каналы” - так прокомментировали увиденное россияне.

Напомним

Российское военное командование подготовили для пропагандистов новые рекомендации по освещению войны против Украины.

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