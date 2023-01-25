Увидели в Крыму и на белгородщине: на российских каналах показали обращение Зеленского

Детали

Российские пользователи соцсетей начали распространять видео, где на российский каналах вместо привычной программы транслировалось обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

“Канал стс и другие – вот такая чертовщина”, “взломали российские каналы” - так прокомментировали увиденное россияне.

Напомним

Российское военное командование подготовили для пропагандистов новые рекомендации по освещению войны против Украины.