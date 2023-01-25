Увидели в Крыму и на белгородщине: на российских каналах показали обращение Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Жители Крыма и белгородской области начали сообщать в соцсетях о трансляции на российских каналах видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.
Детали
Российские пользователи соцсетей начали распространять видео, где на российский каналах вместо привычной программы транслировалось обращение Президента Украины Владимира Зеленского.
“Канал стс и другие – вот такая чертовщина”, “взломали российские каналы” - так прокомментировали увиденное россияне.
Напомним
Российское военное командование подготовили для пропагандистов новые рекомендации по освещению войны против Украины.