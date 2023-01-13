"Позитивна роль" шойгу та герасимова, війна проти всього НАТО та ігнорування "вагнера": у рф підготували нові методички для пропагандистів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Російське військове командування підготували для пропагандистів нові рекомендації щодо висвітлення війни проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
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Як повідомляє розвідка, військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України. Загальні рекомендації містять одинадцять пунктів, основний зміст яких полягає в:
Орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених міноборони рф джерел;
Акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях “незалежних” експертів на провідній та позитивній ролі особисто сергія шойгу та валерія герасимова;
Виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на “вимушеність” таких дій;
Підкресленні теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що “росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО”;
Відмові від згадування ПВК “вагнер” в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК;
Відслідковуванні та цитуванні публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.
Загалом, як повідомляє ГУР, документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора.
Нагадаємо
За оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, росія намагається створити двомільйонну армію.