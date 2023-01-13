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"Позитивна роль" шойгу та герасимова, війна проти всього НАТО та ігнорування "вагнера": у рф підготували нові методички для пропагандистів

Київ • УНН

 • 400178 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Російське військове командування підготували для пропагандистів нові рекомендації щодо висвітлення війни проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

"Позитивна роль" шойгу та герасимова, війна проти всього НАТО та ігнорування "вагнера": у рф підготували нові методички для пропагандистів

Деталі

Як повідомляє розвідка, військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України. Загальні рекомендації містять одинадцять пунктів, основний зміст яких полягає в:

Орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених міноборони рф джерел;

Акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях “незалежних” експертів на провідній та позитивній ролі особисто сергія шойгу та валерія герасимова;

Виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на “вимушеність” таких дій;

Підкресленні теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що “росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО”;

Відмові від згадування ПВК “вагнер” в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК;

Відслідковуванні та цитуванні публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.

Загалом, як повідомляє ГУР, документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора.

Нагадаємо

За оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, росія намагається створити двомільйонну армію.

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