"Положительная роль" шойгу и герасимова, война против всего НАТО и игнорирование "вагнера": в рф подготовили новые методички для пропагандистов

Детали

Как сообщает разведка, военное командование государства-агрессора создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевским пропагандистам надо освещать события войны против Украины. Общие рекомендации содержат одиннадцать пунктов, основное содержание которых заключается в:

Ориентировании на информацию исключительно из согласованных минобороны рф источников;

Акцентировании в информационных материалах и комментариях “независимых” экспертов на ведущей и положительной роли лично сергея шойгу и валерия герасимова;

Оправдании ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на “вынужденность” таких действий;

Подчеркивании темы предоставления Украине западного вооружения. В этом смысле отдельно рекомендуется сосредоточить внимание на том, что “россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО”;

Отказ от упоминания ЧВК “вагнер” в позитивном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессмысленных атаках ЧВК;

Отслеживать и цитировать публикации в иностранных СМИ об успехах вооруженных сил российской федерации и неудачах Вооруженных сил Украины. Особое внимание предлагается сосредоточить на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.

В целом, как сообщает ГУР, документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов в освещении хода событий в войне против Украины, а также обострении политической борьбы внутри страны-агрессора.

Напомним

По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, россия пытается создать двухмиллионную армию.