"Положительная роль" шойгу и герасимова, война против всего НАТО и игнорирование "вагнера": в рф подготовили новые методички для пропагандистов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Российское военное командование подготовили для пропагандистов новые рекомендации по освещению войны против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщает разведка, военное командование государства-агрессора создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевским пропагандистам надо освещать события войны против Украины. Общие рекомендации содержат одиннадцать пунктов, основное содержание которых заключается в:
Ориентировании на информацию исключительно из согласованных минобороны рф источников;
Акцентировании в информационных материалах и комментариях “независимых” экспертов на ведущей и положительной роли лично сергея шойгу и валерия герасимова;
Оправдании ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на “вынужденность” таких действий;
Подчеркивании темы предоставления Украине западного вооружения. В этом смысле отдельно рекомендуется сосредоточить внимание на том, что “россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО”;
Отказ от упоминания ЧВК “вагнер” в позитивном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессмысленных атаках ЧВК;
Отслеживать и цитировать публикации в иностранных СМИ об успехах вооруженных сил российской федерации и неудачах Вооруженных сил Украины. Особое внимание предлагается сосредоточить на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.
В целом, как сообщает ГУР, документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов в освещении хода событий в войне против Украины, а также обострении политической борьбы внутри страны-агрессора.
Напомним
По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, россия пытается создать двухмиллионную армию.