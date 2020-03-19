По всій Україні відзавтра людей інформуватимуть про правила карантину з гучномовців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні у Києві, а відзавтра по всій Україні такі автомобілі курсуватимуть вулицями міст та здійснюватимуть інформування людей про правила поведінки під час карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, у столиці організовано курсування автомобілів оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями. Сьогодні у Києві, а відзавтра по всій Україні такі автомобілі курсуватимуть вулицями міст та здійснюватимуть інформування людей про правила їх поведінки в даний період”, — йдеться в повідомленні.
Рятувальники нагадують: у зв’язку з карантином, громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання.
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- не виходьте на вулицю без нагальної потреби;
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- не відвідуйте місця скупчення людей;
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- під час перебування на вулиці одягайте захисні маски, зберігайте дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;
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- дотримуйтесь заходів особистої гігієни;
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- подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.
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Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліція склала 63 адмінпротоколи через порушення правил карантину.