По всей Украине с завтрашнего дня людей будут информировать о правилах карантина из громкоговорителей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах поведения во время карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованного громкоговорящей устройствами. Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период”, — говорится в сообщении.
Спасатели напоминают: в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места жительства.
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- не выходите на улицу без необходимости;
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- не посещать места скопления людей;
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- во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохраняйте дистанцию между людьми не менее 2 метров;
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- соблюдайте меры личной гигиены;
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- позаботьтесь о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
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Напомним, в Днепропетровской области полиция составила 63 админпротоколы за нарушения правил карантина.