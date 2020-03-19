По всей Украине с завтрашнего дня людей будут информировать о правилах карантина из громкоговорителей

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102660 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105430 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107411 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106209 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115259 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101319 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105669 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106730 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131634 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По всей Украине с завтрашнего дня людей будут информировать о правилах карантина из громкоговорителей

По всей Украине с завтрашнего дня людей будут информировать о правилах карантина из громкоговорителей

Киев  •  УНН

 • 12676 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах поведения во время карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованного громкоговорящей устройствами. Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период”, — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают: в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места жительства.

  • не выходите на улицу без необходимости;
  • не посещать места скопления людей;
  • во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохраняйте дистанцию между людьми не менее 2 метров;
  • соблюдайте меры личной гигиены;
  • позаботьтесь о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Напомним, в Днепропетровской области полиция составила 63 админпротоколы за нарушения правил карантина.

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