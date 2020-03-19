На Дніпропетровщині поліція склала 63 адмінпротоколи через порушення правил карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Дніпропетровщині за добу поліція склала 63 адміністративних протоколи за фактом порушення правил карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
“На Дніпропетровщині за поточну добу поліцейські склали 63 адмінпротоколи за фактами порушень правил карантину. Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Серед них 50 суб’єктів господарювання та 13 перевізників. Більшість порушень зареєстровано у містах Дніпро, Кривий Ріг та Кам’янське, інші — у Нікополі та Новомосковську”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за всіма виявленими порушеннями поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Стаття передбачає накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, за добу, з 18 березня, поліцейські склали 32 адміністративні протоколи за порушення правил карантину.