В Днепропетровской области полиция составила 63 админпротокола за нарушения правил карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Днепропетровской области за сутки полиция составила 63 административных протокола по факту нарушения правил карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
"В Днепропетровской области за текущие сутки полицейские составили 63 админпротокола по фактам нарушений правил карантина. Нарушители привлечены к административной ответственности. Среди них 50 субъектов хозяйствования и 13 перевозчиков. Большинство нарушений зарегистрировано в городах Днепр, Кривой Рог и Каменское, другие - в Никополе и Новомосковске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по всем выявленным нарушениям полицейские составили административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Статья предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, за сутки, с 18 марта, полицейские составили 32 административных протокола за нарушение правил карантина.