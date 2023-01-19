По всій Україні оголошена повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. По всій Україні розповсюдилася повітряна тривога, пише УНН.
Деталі
Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", з самого ранку в білорусі зафіксовано збільшення авіаактивності.
мо рб оголосило початок 2-го етапу спільного льотно-тактичного навчання зс рб та рф. Повідомляється, що авіаційні підрозділи розпочали виконання завдань.
За даними "Беларускі Гаюн", над білоруссю фіксуються польоти гелікоптерів пкс рф, також у Барановичах почалися тренувальні польоти винищувачів, а з аеродрому в Мачулищах злетів МіГ-31К пкс рф (RF-92215), який може бути носієм ракет "Кинджал".
Окрім того, о 09:58 у Мачулищах зафіксовано зліт ДРЛО А-50У пкс рф (RF-50608), а о 10:07 - зліт другого МіГ-31К пкс рф (RF-92445).
Доповнення
У білорусі 16 січня розпочалися спільні льотні навчання з рф, що має тривати по 1 лютого.