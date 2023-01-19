По всей Украине объявлена воздушная тревога

Детали

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", с самого утра в беларуси зафиксировано увеличение авиаактивности.

мо рб объявило начало 2-го этапа совместного летно-тактического учения вс рб и рф. Сообщается, что авиационные подразделения приступили к выполнению задач.

По данным "Беларускі Гаюн", над беларусью фиксируются полеты вертолетов вкс рф, также в Барановичах начались тренировочные полеты истребителей, а с аэродрома в Мачулищах взлетел МиГ-31К вкс рф (RF-92215), который может быть носителем ракет "Кинжал".

Кроме того, в 09:58 в Мачулищах зафиксирован взлет ДРЛО А-50У вкс рф (RF-50608), а в 10:07 - взлет второго МиГ-31К вкс рф (RF-92445).

Дополнение

В беларуси 16 января начались совместные лётные учения с рф, которые должны продлиться по 1 февраля.