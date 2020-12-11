По Україні щодня горить з десяток автівок: рятувальники назвали причини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. З початку цього року в Україні горіли майже 3,9 тисячі автомобілів, що в середньому за день - близько десятка. Серед найчастіших причин, зокрема, - несправності в авто, перегрів двигуна, підпали. Про це та як уникнути пожеж повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає УНН.
Так, до Служби порятунку постійно надходять повідомлення про пожежі легкових автомобілів, вантажівок, сільськогосподарської техніки.
"Від початку року сталося майже 3 тис. 900 пожеж транспортних засобів", - повідомили у відомстві.
Лише минулої доби, як зазначається, горіло 13 машин.
"Найчастіше, займання в транспортних засобах виникають через несправність деталей чи системи електроживлення, перегрів двигуна, порушення правил безпечної експлуатації, а також унаслідок умисних підпалів тощо", - зазначили у ДСНС.
У відомстві дали кілька порад водіям:
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- важливо вчасно проводити технічне обслуговування транспортного засобу;
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- не користуйтеся несправним автомобілем;
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- машина має бути оснащення первинними засобами гасіння та аптечкою;
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- заборонено сідати в палаючий автомобіль та намагатися завести його;
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- паркуйтеся так, щоб не створювати перешкоду іншим транспортним засобам, зокрема, спецтехніці;
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- подбайте про паркування авто у безпечному місці, яке було б під охороною, щоб зменшити ризики підпалу;
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- пам’ятайте, що забороняється користуватися джерелами відкритого вогню під час огляду та ремонту агрегатів автомобіля, замірюванні рівня мастила, пального; залишати на двигунах, у кабінах та інших місцях поблизу авто промаслені ганчірки; зберігати легкозаймисті та горючі рідини, вогненебезпечні вантажі, речовини і матеріали на закритих і відкритих стоянках автомобілів.
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У разі виникнення пожежі потрібно:
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- з’їхати на узбіччя, зупинити автомобіль і вимкнути двигун;
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- забезпечити швидку евакуацію пасажирів з автомобіля;
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- викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном 101;
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- застосувати вогнегасник, гасіння займання починати з пролитого під автомобілем пального;
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- за можливості залучити до гасіння кількох водіїв з вогнегасниками;
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- одночасно із застосуванням вогнегасників, закидати полум’я піском, снігом, землею, залити водою, накрити кошмою;
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- якщо пожежу погасити не вдається, відійти від палаючого автомобіля на 10-15 м, щоб не постраждати від можливого вибуху паливного бака.
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Нагадаємо, водіїв попередили, що на ранок п'ятниці, 11 грудня, через активний циклон, який пройшов Україною, негода спостерігається в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях, на дорогах тут - ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами по Україні забезпечено, запевнили в Укравтодорі.