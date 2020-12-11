По Україні щодня горить з десяток автівок: рятувальники назвали причини

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. З початку цього року в Україні горіли майже 3,9 тисячі автомобілів, що в середньому за день - близько десятка. Серед найчастіших причин, зокрема, - несправності в авто, перегрів двигуна, підпали. Про це та як уникнути пожеж повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає УНН.

Так, до Служби порятунку постійно надходять повідомлення про пожежі легкових автомобілів, вантажівок, сільськогосподарської техніки.

"Від початку року сталося майже 3 тис. 900 пожеж транспортних засобів", - повідомили у відомстві.

Лише минулої доби, як зазначається, горіло 13 машин.

"Найчастіше, займання в транспортних засобах виникають через несправність деталей чи системи електроживлення, перегрів двигуна, порушення правил безпечної експлуатації, а також унаслідок умисних підпалів тощо", - зазначили у ДСНС.

У відомстві дали кілька порад водіям:

  • важливо вчасно проводити технічне обслуговування транспортного засобу;
  • не користуйтеся несправним автомобілем;
  • машина має бути оснащення первинними засобами гасіння та аптечкою;
  • заборонено сідати в палаючий автомобіль та намагатися завести його;
  • паркуйтеся так, щоб не створювати перешкоду іншим транспортним засобам, зокрема, спецтехніці;
  • подбайте про паркування авто у безпечному місці, яке було б під охороною, щоб зменшити ризики підпалу;
  • пам’ятайте, що забороняється користуватися джерелами відкритого вогню під час огляду та ремонту агрегатів автомобіля, замірюванні рівня мастила, пального; залишати на двигунах, у кабінах та інших місцях поблизу авто промаслені ганчірки; зберігати легкозаймисті та горючі рідини, вогненебезпечні вантажі, речовини і матеріали на закритих і відкритих стоянках автомобілів.

У разі виникнення пожежі потрібно:

  • з’їхати на узбіччя, зупинити автомобіль і вимкнути двигун;
  • забезпечити швидку евакуацію пасажирів з автомобіля;
  • викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном 101;
  • застосувати вогнегасник, гасіння займання починати з пролитого під автомобілем пального;
  • за можливості залучити до гасіння кількох водіїв з вогнегасниками;
  • одночасно із застосуванням вогнегасників, закидати полум’я піском, снігом, землею, залити водою, накрити кошмою;
  • якщо пожежу погасити не вдається, відійти від палаючого автомобіля на 10-15 м, щоб не постраждати від можливого вибуху паливного бака.

Нагадаємо, водіїв попередили, що на ранок п'ятниці, 11 грудня, через активний циклон, який пройшов Україною, негода спостерігається в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях, на дорогах тут - ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами по Україні забезпечено, запевнили в Укравтодорі.

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