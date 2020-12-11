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По Украине ежедневно горит с десяток автомобилей: спасатели назвали причины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. С начала этого года в Украине горели почти 3,9 тысячи автомобилей, что в среднем за день - около десятка. Среди наиболее частых причин, в частности - неисправности в авто, перегрев двигателя, поджоги. Об этом и как избежать пожаров сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

Так, в Службу спасения постоянно поступают сообщения о пожарах легковых автомобилей, грузовиков, сельскохозяйственной техники.

"С начала года произошло почти 3 тыс. 900 пожаров транспортных средств", - сообщили в ведомстве.

Только за прошедшие сутки, как отмечается, горело 13 машин.

"Чаще всего, возгорание в транспортных средствах возникают из-за неисправности деталей или системы электропитания, перегрева двигателя, нарушения правил безопасной эксплуатации, а также вследствие умышленных поджогов и т.д.", - отметили в ГСЧС.

В ведомстве дали несколько советов водителям:

  • важно вовремя проводить техническое обслуживание транспортного средства;
  • не используйте неисправный автомобиль;
  • машина должна быть оснащена первичными средствами тушения и аптечкой;
  • запрещено садиться в горящий автомобиль и пытаться завести его;
  • паркуйтесь так, чтобы не создавать помеху другим транспортным средствам, в частности, спецтехнике;
  • позаботьтесь о парковке авто в безопасном месте, которое было бы под охраной, чтобы уменьшить риски поджога;
  • помните, что запрещается пользоваться источниками открытого огня во время осмотра и ремонта агрегатов автомобиля, замера уровня масла, топлива; оставлять на двигателях, в кабинах и других местах вблизи авто промасленные тряпки; хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные грузы, вещества и материалы на закрытых и открытых стоянках автомобилей.

В случае возникновения пожара нужно:

  • съехать на обочину, остановить автомобиль и выключить двигатель;
  • обеспечить быструю эвакуацию пассажиров из автомобиля;
  • вызвать пожарно-спасательную службу по телефону 101;
  • применить огнетушитель, тушение возгорания начинать с пролитого под автомобилем топлива;
  • по возможности привлечь к тушению нескольких водителей с огнетушителями;
  • одновременно с применением огнетушителей, закидывть пламя песком, снегом, землей, залить водой, накрыть кошмой;
  • если пожар погасить не удается, отойти от горящего автомобиля на 10-15 м, чтобы не пострадать от возможного взрыва топливного бака.

Напомним, водителей предупредили, что на утро пятницы, 11 декабря, из-за активного циклона, который прошел Украиной, непогода наблюдается в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях, на дорогах здесь - гололедица. При этом проезд по основным дорогам по Украине обеспечен, заверили в Укравтодоре.

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