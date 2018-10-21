По Україні очікується надзвичайний рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Сьогодні, 21 жовтня, на більшій частині території України очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 21 жовтня на більшій частині території України надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, у Київській області надзвичайна (5 класу), а у Києві висока (4 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, рятувальники ліквідували пожежу в розважальному комплексі в Івано-Франківську.
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Нагадаємо, 17 жовтня в Одесі згорів клуб спортивного рибальства.