По Україні декілька областей анонсували вечірні відключення світла

Одеська область

«З 15:00 відключення електропостачання будуть здійснюватись згідно з графіками стабілізаційних відключень», - йдеться в повідомленні.

Ознайомитись з графіком відключень можна — тут.

В Одеській міській раді зазначають, що екстрених відключень не передбачається.

Рівненська область

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram зазначив, що Укренерго продовжує планові обмеження електропостачання споживачам Рівненщини.

«Вашій увазі - графік відключень із 15 до 20 години», - написав Коваль.

Закарпатська область

"Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні, 9 листопада, з 16.00 на території Закарпатської області знову будуть задіяні Графіки погодинних відключень (ГПВ)", - повідомили в Закарпаттяобленерго.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у деяких областях України на заході та півдні скасували ранкові погодинні відключення електроенергії.

За даними Укренерго, 9 листопада по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень.

Укренерго попереджало, що 9 листопада максимум стабілізаційних обмежень буде у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.