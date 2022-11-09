По Україні декілька областей анонсували вечірні відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У низці регіонів, зокрема, в Одеській та Рівненській областях, сьогодні з 15:00 повертають планові відключення електропостачання, що будуть відбуватися за графіком. Про це повідомила місцева влада, передає УНН.
Одеська область
«З 15:00 відключення електропостачання будуть здійснюватись згідно з графіками стабілізаційних відключень», - йдеться в повідомленні.
Ознайомитись з графіком відключень можна — тут.
В Одеській міській раді зазначають, що екстрених відключень не передбачається.
Рівненська область
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram зазначив, що Укренерго продовжує планові обмеження електропостачання споживачам Рівненщини.
«Вашій увазі - графік відключень із 15 до 20 години», - написав Коваль.
Закарпатська область
"Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні, 9 листопада, з 16.00 на території Закарпатської області знову будуть задіяні Графіки погодинних відключень (ГПВ)", - повідомили в Закарпаттяобленерго.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у деяких областях України на заході та півдні скасували ранкові погодинні відключення електроенергії.
За даними Укренерго, 9 листопада по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень.
Укренерго попереджало, що 9 листопада максимум стабілізаційних обмежень буде у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.