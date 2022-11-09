По Украине несколько областей анонсировали вечерние отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В ряде регионов, в частности, в Одесской и Ровенской областях, сегодня с 15:00 возвращают плановые отключения электроснабжения, которые будут происходить по графику. Об этом сообщили местные власти, передает УНН.
Одесская область
«С 15:00 отключения электроснабжения будут производиться согласно графикам стабилизационных отключений», - говорится в сообщении.
Ознакомиться с графиком отключений можно — здесь.
В Одесском городском совете отмечают, что экстренных отключений не предусматривается.
Ровенская область
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram отметил, что Укрэнерго продолжает плановые ограничения электроснабжения потребителям Ровенской области.
«Вашему вниманию - график отключений с 15 до 20 часов», - написал Коваль.
Закарпатская область
"Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" сегодня, 9 ноября, с 16.00 на территории Закарпатской области снова будут задействованы Графики почасовых отключений (ГБО)", - сообщили в Закарпатьеоблэнерго.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в некоторых областях Украины на западе и юге отменили утренние почасовые отключения электроэнергии.
По данным Укрэнерго, 9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений.
Укрэнерго предупреждало, что 9 ноября максимум стабилизационных ограничений будет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.