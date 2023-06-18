По Херсону росіяни випустили 29 снарядів, область обстріляли 68 разів: є загиблі та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Херсонську область за минулу добу російські війська атакували 68 разів. Унаслідок чого одна людина загинула та чотири, з них одна дитина, дістали поранення. Про це у повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 68 обстрілів, випустивши 467 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинули, чотири (з них одна дитина) - дістали поранення.
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