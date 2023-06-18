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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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По Херсону росіяни випустили 29 снарядів, область обстріляли 68 разів: є загиблі та постраждалі

Київ • УНН

 • 773825 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Херсонську область за минулу добу російські війська атакували 68 разів. Унаслідок чого одна людина загинула та чотири, з них одна дитина, дістали поранення. Про це у повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

По Херсону росіяни випустили 29 снарядів, область обстріляли 68 разів: є загиблі та постраждалі

Цитата 

"За минулу добу противник здійснив – 68 обстрілів, випустивши 467 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів", - йдеться у повідомленні. 

Деталі

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинули, чотири (з них одна дитина) - дістали поранення.

Нагадаємо 

Авіація рф атакувала Козацьке, одна людина загинула і ще троє - поранені.

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