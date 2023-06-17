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Херсонщина: авіація рф атакувала Козацьке, одна людина загинула і ще троє - поранені

Київ • УНН

 • 1052247 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. російська авіація вкотре атакувала Козацьке на Херсонщині. Як повідомили у Херсонській ОВА, по мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби, передає УНН.

Херсонщина: авіація рф атакувала Козацьке, одна людина загинула і ще троє - поранені

Цитата

"Через обстріл Козацького загинув один мирний житель. Також поранення отримали троє людей – 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними ОВА, поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо

Херсонську область за минулу добу російські війська атакували 75 разів. Унаслідок чого дві людини зашинуло і 25 дістали поранення.

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