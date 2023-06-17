Херсонщина: авиация рф атаковала Казацкое, один человек погиб и еще трое - ранены

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"Из-за обстрела Казацкого погиб один мирный житель. Также ранения получили три человека – 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний парень", - говорится в сообщении.

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По данным ОВА, раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним

Херсонскую область за минувшие сутки российские войска атаковали 75 раз. В результате чего два человека зашинуло и 25 получили ранения.