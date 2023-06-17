Херсонщина: авиация рф атаковала Казацкое, один человек погиб и еще трое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. российская авиация в очередной раз атаковала Казацкое на Херсонщине. Как сообщили в Херсонской ОВА, по мирному населенному пункту враг выпустил две управляемые авиабомбы, передает УНН.
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"Из-за обстрела Казацкого погиб один мирный житель. Также ранения получили три человека – 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний парень", - говорится в сообщении.
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По данным ОВА, раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним
Херсонскую область за минувшие сутки российские войска атаковали 75 раз. В результате чего два человека зашинуло и 25 получили ранения.