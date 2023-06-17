По Херсону росіяни випустили 44 снаряди, область обстріляли 75 разів: є загиблі та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Херсонську область за минулу добу російські війська атакували 75 разів. Унаслідок чого дві людини зашинуло і 25 дістали поранення. Про це у повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 75 обстрілів, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі в Херсоні.
Через обстріли 2 людини загинули, 25 - дістали поранення.
Нагадаємо
Учора повідомляли, що, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини, серед постраждалих є діти.