По Херсону россияне выпустили 44 снаряда, область обстреляли 75 раз: есть погибшие и пострадавшие

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил – 75 обстрелов, выпустив 314 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов» и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда", - говорится в сообщении.

Детали

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебных, административных учреждений и заведения торговли в Херсоне.

Из-за обстрелов 2 человека погибли, 25 - получили ранения.

Напомним

Вчера сообщали, что, в результате вражеских обстрелов Херсонщины, среди пострадавших есть дети.