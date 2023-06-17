По Херсону россияне выпустили 44 снаряда, область обстреляли 75 раз: есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Херсонскую область за минувшие сутки российские войска атаковали 75 раз. В результате чего два человека погибли и 25 получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил – 75 обстрелов, выпустив 314 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов» и БПЛА.
По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда", - говорится в сообщении.
Детали
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебных, административных учреждений и заведения торговли в Херсоне.
Из-за обстрелов 2 человека погибли, 25 - получили ранения.
Напомним
Вчера сообщали, что, в результате вражеских обстрелов Херсонщины, среди пострадавших есть дети.