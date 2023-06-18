По Херсону россияне выпустили 29 снарядов, область обстреляли 68 раз: есть погибшие и пострадавшие

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил – 68 обстрелов, выпустив 467 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов", - говорится в сообщении.

Детали

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии один человек погиб, четыре (из них один ребенок) - получили ранения.

Напомним

Авиация рф атаковала Казацкое, один человек погиб и еще трое - ранены.