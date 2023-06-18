По Херсону россияне выпустили 29 снарядов, область обстреляли 68 раз: есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Херсонскую область за минувшие сутки российские войска атаковали 68 раз. В результате чего один человек погиб и четыре, из них один ребенок, получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил – 68 обстрелов, выпустив 467 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов", - говорится в сообщении.
Детали
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии один человек погиб, четыре (из них один ребенок) - получили ранения.
Напомним
Авиация рф атаковала Казацкое, один человек погиб и еще трое - ранены.