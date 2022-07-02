По Донеччині за добу окупанти завдали 6 ракетних ударів

Цитата

"Донеччина: за добу — 6 ракетних обстрілів: Бахмут (3), Воздвиженка, Желанне, Часів Яр", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Окрім того, як зазначається, по всій лінії фронту ворогом застосовувалася стрілецька зброя, артилерія, авіація, РСЗВ «Град», «Смерч», «Ураган».

Обстріляні Бахмут (житловий сектор, торговий центр «Україна», школа); Авдіївка (житловий сектор, залізничний переїзд, гаражний кооператив, дачний кооператив); Слов'янськ (житловий сектор) та низка населених пунктів, серед яких смт Північне, смт. Південне, Олександрівка та інші. Пошкоджено 52 об’єкти.

Доповнення

У Донецькій області російські окупанти за 1 липня вбили 4 мирних жителів, ще 12 людей отримали поранення.