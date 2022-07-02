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По Донецкой области за сутки оккупанты нанесли 6 ракетных ударов

Киев • УНН

 • 92635 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. По Донецкой области за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов, говорится в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.

Цитата

"Донецкая область: за сутки — 6 ракетных обстрелов: Бахмут (3), Воздвиженка, Желанное, Часов Яр", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, как отмечается, по всей линии фронта врагом применялось стрелковое оружие, артиллерия, авиация, РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган».

Обстреляны Бахмут (жилой сектор, торговый центр «Украина», школа); Авдеевка (жилой сектор, железнодорожный переезд, гаражный кооператив, дачный кооператив); Славянск (жилой сектор) и ряд населенных пунктов, среди которых пгт Пивничное, пгт Пивденное, Александровка и другие. Повреждено 52 объекта.

Дополнение

В Донецкой области российские оккупанты за 1 июля убили 4 мирных жителей, еще 12 человек получили ранения.

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