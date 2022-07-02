Донеччина: окупанти вбили 4 мирних жителів, ще 12 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. В Донецькій області російські окупанти за 1 липня вбили 4 мирних жителів, ще 12 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
Цитата
"росія вбиває цивільних! За 1 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини — у Слов'янську. Ще 12 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої в Луганській області.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - наголосив голова ОВА.
Нагадаємо
За 30 червня окупанти вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську. Ще 18 людей отримали поранення.