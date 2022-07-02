Донеччина: окупанти вбили 4 мирних жителів, ще 12 - поранені

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"росія вбиває цивільних! За 1 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини — у Слов'янську. Ще 12 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої в Луганській області.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо

За 30 червня окупанти вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську. Ще 18 людей отримали поранення.