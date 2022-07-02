Донецкая область: оккупанты убили 4 мирных жителей, еще 12 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Донецкой области российские оккупанты за 1 июля убили 4 мирных жителей, еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"россия убивает гражданских! За 1 июля россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области — в Славянске. Еще 12 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним
За 30 июня оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области: в Красногоровке, Авдеевке, Остром и Северском. Еще 18 человек получили ранения.