Плюс 620 окупантів та 20 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 281 090 осіб, 4777 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 281 090 (+620) осіб,
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- танків ‒ 4777 (+20) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9082 (+30) од,
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- артилерійських систем – 6666 (+23) од,
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- РСЗВ – 806 (+2) од,
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- засоби ППО ‒ 540 (+0) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5158 (+29),
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- крилаті ракети ‒ 1530 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9015 (+35) од,
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- спеціальна техніка ‒ 951 (+3).
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