Плюс 620 оккупантов и 20 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага.
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 281 090 человек, 4777 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.23 ориентировочно составили:
-
- личного состава - около 281 090 (+620) человек,
-
- танков - 4777 (+20) ЕД,
-
- боевых бронированных машин - 9082 (+30) ЕД,
-
- артиллерийских систем – 6666 (+23) ЕД,
-
- РСЗО – 806 (+2) ед,
-
- средства ПВО - 540 (+0) ЕД,
-
- самолетов – 315 (+0) ЕД,
-
- вертолетов – 316 (+0) ЕД,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5158 (+29),
-
- крылатые ракеты‒ 1530 (+0),
-
- корабли / катера-20 (+0) ЕД,
-
- подводные лодки-1 (+0) ЕД,
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 9015 (+35) ЕД,
-
- специальная техника-951 (+3).
-
ЧИТАЙТЕ также: авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по врагу – Генштаб