Пленарне засідання ВР закрито: питання ЦВК не розглянуто

Станом на зараз голови усіх парламентських фракцій запрошені до кабінету спікера для спільної наради з питання оновлення складу ЦВК.



"Я провів нараду з головами фракцій - більшість, як передбачалось сказали, що питання має бути перенесено. Я закликав голів фракцій продовжити консультації, для того щоб можливо завтра ми могли зробити реабілітацію людей. Для того треба провести консультації. Зараз у мене немає жодних підстав ні юридичних ні регламентом передбачених продовжувати засідання ВРУ", - сказав Парубій.

Нагадаємо, що наступне засідання Верховної Ради відбудеться 13 липня, у п'ятницю. З наступного тижня депутати парламенту йдуть на літні канікули.

Як повідомляв УНН, фракція БПП не зможе відкликати свою кандидатуру до складу ЦВК, бо це зможе зробити тільки Президент України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат з фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.



Сьогодні ранком стало відомо, що парламентська фракція БПП готова відкликати одну зі своїх кандидатур до ЦВК для розблокування процесу оновлення комісії. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, голова фракції БПП Артур Герасимов.



5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.