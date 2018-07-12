Пленарне засідання ВР закрито: питання ЦВК не розглянуто
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про закриття пленарного засідання ВР. Про це повідомляє УНН.
Станом на зараз голови усіх парламентських фракцій запрошені до кабінету спікера для спільної наради з питання оновлення складу ЦВК.
"Я провів нараду з головами фракцій - більшість, як передбачалось сказали, що питання має бути перенесено. Я закликав голів фракцій продовжити консультації, для того щоб можливо завтра ми могли зробити реабілітацію людей. Для того треба провести консультації. Зараз у мене немає жодних підстав ні юридичних ні регламентом передбачених продовжувати засідання ВРУ", - сказав Парубій.
Нагадаємо, що наступне засідання Верховної Ради відбудеться 13 липня, у п'ятницю. З наступного тижня депутати парламенту йдуть на літні канікули.
Як повідомляв УНН, фракція БПП не зможе відкликати свою кандидатуру до складу ЦВК, бо це зможе зробити тільки Президент України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат з фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.
Сьогодні ранком стало відомо, що парламентська фракція БПП готова відкликати одну зі своїх кандидатур до ЦВК для розблокування процесу оновлення комісії. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, голова фракції БПП Артур Герасимов.
5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.