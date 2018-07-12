Пленарное заседание ВР закрыто: вопрос ЦИК не рассмотрено

По состоянию на сейчас председатели всех парламентских фракций приглашены в кабинет спикера для совместного совещания по вопросу обновления состава ЦИК.



"Я провел совещание с председателями фракций - большинство, как предполагалось сказали, что вопрос должен быть перенесен. Я призвал глав фракций продолжить консультации, для того чтобы быть завтра мы могли сделать реабилитацию людей. Для этого нужно провести консультации. Сейчас у меня нет никаких оснований ни юридических ни регламентом предусмотренных продолжать заседание ВРУ", - сказал Парубий.

Напомним, что следующее заседание Верховной Рады состоится 13 июля, в пятницу. Со следующей недели депутаты парламента уходят на летние каникулы.

Как сообщал УНН, фракция БПП не сможет отозвать свою кандидатуру в состав ЦИК, потому что это сможет сделать только Президент Украины. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.



Сегодня утром стало известно, что парламентская фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур в ЦИК для разблокирования процесса обновления комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, председатель фракции БПП Артур Герасимов.



5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.