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Пласідо Домінго йде з опери через сексуальний скандал

Київ • УНН

 • 12205 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Іспанський оперний співак і диригент Пласідо Домінго пішов у відставку з посади генерального директора опери в Лос-Анджелесі через звинувачення в сексуальних домаганнях. Також він відмовився від свого виступу 2 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Times.

Пласідо Домінго йде з опери через сексуальний скандал

Зазначається, що це були останні заплановані виступи в США після того, як у серпні Філадельфійський оркестр і Опера Сан-Франциско оголосили про скасування майбутніх виступів Домінго на тлі звинувачень у домаганнях. А 24 вересня стало відомо, що оперний співак більше не буде виступати у Метрополітен-опера в Нью-Йорку.

"Я дуже трепетно ставлюся до Лос-анджелеської опери та вважаю її створення одною з найважливіших моїх спадщин. Однак недавні звинувачення, висунуті проти мене в пресі, створили атмосферу, в якій мою здатність служити цій компанії поставили під загрозу", — заявив Домінго.

Співак додав, що буде працювати над тим, щоб "очистити своє ім'я", але в інтересах опери йде у відставку.

Нагадаємо, зірку світової опери звинуватили у сексуальних домаганнях.

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