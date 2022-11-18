Планував "нальоти" на оселі та бізнес: у Тернополі затримали іноземного злочинця

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"У результаті спецоперації в Тернополі затримано іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу за вчинення тяжких злочинів", – повідомили в СБУ.

Як зазначили, затриманим виявився учасник міжнародного злочинного угруповання з Південного Кавказу. Зловмисники спеціалізувалися на жорстоких розбійних нападах.

"Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що один з учасників банди приховано прибув до нашої держави, де сподівався переховуватись від правосуддя. Зловмисник намагався створити на заході України власне кримінальне угруповання для здійснення "нальотів" на оселі та бізнес місцевих жителів. Такі дії могли призвести до загострення криміногенної обстановки і розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях", – ідеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо застосування до злочинця екстрадиційного арешту.

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