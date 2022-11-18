Планировал "налеты" на дома и бизнес: в Тернополе задержали иностранного преступника

Детали

"В результате спецоперации в Тернополе задержан иностранец, который находился в розыске Интерпола за совершение тяжких преступлений", – сообщили в СБУ.

Как отметили, задержанным оказался участник международной преступной группировки с Южного Кавказа. Злоумышленники специализировались на жестоких разбойных нападениях.

"Сотрудники СБУ получили информацию о том, что один из участников банды скрыто прибыл в наше государство, где надеялся скрываться от правосудия. Злоумышленник пытался создать на западе Украины собственную криминальную группировку для осуществления "налетов" на дома и бизнес местных жителей. Такие действия могли привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию общественно-политической ситуации в западных областях", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос применения к преступнику экстрадиционного ареста.

Напомним

В деоккупированном Херсоне Служба безопасности Украины задержала российского военного, переодетого в гражданскую одежду.