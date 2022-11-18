Планировал "налеты" на дома и бизнес: в Тернополе задержали иностранного преступника
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Тернополе задержали иностранного преступника, который находился в розыске Интерпола. Он пытался создать криминальную группировку для осуществления "налетов" на дома и бизнес. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
"В результате спецоперации в Тернополе задержан иностранец, который находился в розыске Интерпола за совершение тяжких преступлений", – сообщили в СБУ.
Как отметили, задержанным оказался участник международной преступной группировки с Южного Кавказа. Злоумышленники специализировались на жестоких разбойных нападениях.
"Сотрудники СБУ получили информацию о том, что один из участников банды скрыто прибыл в наше государство, где надеялся скрываться от правосудия. Злоумышленник пытался создать на западе Украины собственную криминальную группировку для осуществления "налетов" на дома и бизнес местных жителей. Такие действия могли привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию общественно-политической ситуации в западных областях", – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос применения к преступнику экстрадиционного ареста.
Напомним
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