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Плакати та колажі про терор показали у Львові

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Більше двадцяти плакатів представили студенти кафедри графічного дизайну та мистецтва книги УАД у Львівському палаці мистецтв. Виставка під назвою “Червоний терор. Пам’ятаємо” присвячена 85 роковинам Голодомору 1932-1933 років, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.

Під час відкриття куратор виставки, кандидат мистецтвознавства Наталя Дядюх-Богатько зазначила: "Ми є постколоніальною країною. І для того, щоб вийти з цього стану, нам потрібно щось робити. Кожен з нас по-іншому уявляє нашу країну і розуміє історію. Для нас важлива рефлексія глядача. Як глядач побачить те, що зобразили наші студенти".

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Виставку можна оглянути на другому поверсі Палацу мистецтв.

Нагадаємо, львівські та луганські фотографи показали “Наших героїв”.

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