Львівські та луганські фотографи показали “Наших героїв”

Експозиція складається зі світлин, які фотомитці Львівщини та Луганщини надсилали на фотоконкурс. Від сьогодні та впродовж місяця триватиме онлайн голосування за кращу світлину. Три фото, які наберуть найбільше вподобань, отримають грошові винагороди.

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За словами ініціаторів конкурсу “Наші Герої”, він покликаний налагодити міжрегіональні контакти, об’єднати зусилля задля підтримки наших захисників, а також зробити відомими для загалу імена наших Героїв та прославити їх у фотороботах, виставках.