Львовские и луганские фотографы показали "Наших героев"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня в холле Львовского областного совета открыли фотовыставку "Наши Герои" в рамках проекта "Украина единая: Журналисты Львовской и Луганской области "за"!", передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Экспозиция состоит из фотографий, которые фотохудожники Львовской и Луганской областей присылали на фотоконкурс. С сегодняшнего дня и в течение месяца продлится онлайн голосование за лучшую фотографию. Три фото, которые наберут больше всего предпочтений, получат денежные вознаграждения.
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По словам инициаторов конкурса "Наши Герои", он призван наладить межрегиональные контакты, объединить усилия для поддержки наших защитников, а также сделать известными для общественности имена наших Героев и прославить их в фотоработах, выставках.