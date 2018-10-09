Львовские и луганские фотографы показали "Наших героев"

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 66969 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117453 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125438 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165333 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152033 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140118 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130300 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178470 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118288 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Львовские и луганские фотографы показали "Наших героев"

Львовские и луганские фотографы показали "Наших героев"

Киев  •  УНН

 • 9229 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня в холле Львовского областного совета открыли фотовыставку "Наши Герои" в рамках проекта "Украина единая: Журналисты Львовской и Луганской области "за"!", передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Экспозиция состоит из фотографий, которые фотохудожники Львовской и Луганской областей присылали на фотоконкурс. С сегодняшнего дня и в течение месяца продлится онлайн голосование за лучшую фотографию. Три фото, которые наберут больше всего предпочтений, получат денежные вознаграждения.

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По словам инициаторов конкурса "Наши Герои", он призван наладить межрегиональные контакты, объединить усилия для поддержки наших защитников, а также сделать известными для общественности имена наших Героев и прославить их в фотоработах, выставках.

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