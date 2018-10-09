Львовские и луганские фотографы показали "Наших героев"

Экспозиция состоит из фотографий, которые фотохудожники Львовской и Луганской областей присылали на фотоконкурс. С сегодняшнего дня и в течение месяца продлится онлайн голосование за лучшую фотографию. Три фото, которые наберут больше всего предпочтений, получат денежные вознаграждения.

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По словам инициаторов конкурса "Наши Герои", он призван наладить межрегиональные контакты, объединить усилия для поддержки наших защитников, а также сделать известными для общественности имена наших Героев и прославить их в фотоработах, выставках.