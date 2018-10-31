Плакаты и коллажи о терроре показали во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Более двадцати плакатов представили студенты кафедры графического дизайна и искусства книги УАД во Львовском дворце искусств. Выставка под названием "Красный террор. Помним" посвящена 85 годовщине Голодомора 1932-1933 годов, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Во время открытия куратор выставки, кандидат искусствоведения Наталья Дядюх-Богатько отметила: "Мы являемся постколониальной страной. И для того, чтобы выйти из этого состояния, нам нужно что-то делать. Каждый из нас по-другому представляет нашу страну и понимает историю. Для нас важна рефлексия зрителя. Как зритель увидит то, что изобразили наши студенты".
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Выставку можно осмотреть на втором этаже Дворца искусств.
Напомним, львовские и луганские фотографы показали "Наших героев".