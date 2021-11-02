Півзахисника "Динамо" названо найкращим футболістом туру УПЛ

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За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Динамо" Сергій Сидорчук, який у матчі з "Маріуполем" оформив дубль. Він на чотири бали випередив нападника "Зорі" Олександра Гладкого.

До складу експертної ради потрапили: Леонід Буряк, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.

Зауважимо, що звання найкращого тренера отримав фахівець із "Зорі" – Віктор Скрипник.

Нагадаємо

"Шахтар" у складі 25-ти футболістів прибув до Мадриду на поєдинок з "Реалом", що відбудеться ввечері 3 листопада.