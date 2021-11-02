Полузащитник "Динамо" назван лучшим футболистом тура УПЛ

Детали

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук, который в матче с "Мариуполем" оформил дубль. Он на четыре балла опередил нападающего "Зари" Александра Гладкого.

В состав экспертного совета вошли: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Заметим, что звание лучшего тренера получил специалист из "Зари" Виктор Скрипник.

Напомним

"Шахтер" в составе 25-ти футболистов прибыл в Мадрид на поединок с "Реалом", который состоится вечером 3 ноября.