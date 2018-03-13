Півзахисник "Роми": зустріч з "Шахтарем" є важливою для історії клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Футболіст збірної Італії та римської “Роми” на передматчевій прес-конференції зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із “Шахтарем” заявив про важливість поєдинку для історії італійського клубу, повідомляє УНН з посиланням на сайт “гірників”.
“Майбутня зустріч є важливою не лише для нас, а й для історії, адже „Рома“ ще жодного разу не пробивалася до 1/4 Ліги чемпіонів. Що потрібно зробити, аби пройти далі? Зіграти безпомилково, бути зосередженими всі 90 хвилин і обернути результат на нашу користь якомога раніше”, — зізнався італієць.
Впевненість у підсумковому успіху виразив наставник “Роми” Еусебіо Ді Франческо.
“Вірю, „Рома“ здатна обіграти „Шахтар“, вийти в 1/4 й переписати клубну історію. Ми повинні бути дуже уважними в захисті. У суперника швидка, креативна атака, слід спробувати не дозволити йому відзначитись. „Гірники“ люблять домінувати, права на помилку ми не маємо. Розраховую, що заб’ємо швидкий гол. Про нічию думок нема, хоч, не приховуватиму, готуємось до серії післяматчевих пенальті”, — підкреслив коуч.
Варто відзначити, що Флоренці, трансферна вартість якого складає 25 млн. євро, провів у нинішньому сезоні 29 поєдинків (5 у Лізі чемпіонів), забив одного разу та віддав 5 результативних пасів.
Додамо також, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів “Рома” — “Шахтар” відбудеться 13 березня на “Стадіо Олімпіко”.