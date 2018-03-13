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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36786 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52567 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56113 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101701 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Полузащитник "Ромы": встреча с "Шахтером" важна для истории клуба

Полузащитник "Ромы": встреча с "Шахтером" важна для истории клуба

Киев  •  УНН

 • 9118 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Футболист сборной Италии и римской “Ромы” на предматчевой пресс-конференции встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с “Шахтером” заявил о важности поединка для истории итальянского клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

“Предстоящая встреча важна не только для нас, но и для истории, ведь „Рома“ еще ни разу не пробивалась в 1/4 Лиги чемпионов. Что нужно сделать, чтобы пройти дальше? Сыграть безошибочно, быть сосредоточенными все 90 минут и обратить результат в нашу пользу как можно раньше”, — признался итальянец.

Уверенность в итоговом успехе выразил наставник “Ромы” Эусебио Ди Франческо.

“Верю, „Рома“ способна обыграть „Шахтер“, выйти в 1/4 и переписать клубную историю. Мы должны быть очень внимательными в защите. У соперника быстрая, креативная атака, следует попробовать не позволить ему отличиться. „Горняки“ любят доминировать, права на ошибку мы не имеем. Рассчитываю, что забьем быстрый гол. О ничьей мыслей нету, хоть, не скрою, готовимся к серии послематчевых пенальти”, — подчеркнул коуч.

Стоит отметить, что Флоренци, трансферная стоимость которого составляет 25 млн. евро, провел в нынешнем сезоне 29 матчей (5 в Лиге чемпионов), забил однажды и отдал 5 результативных пасов.

Добавим также, матч 1/8 финала Лиги чемпионов “Рома” — “Шахтер” состоится 13 марта на “Стадио Олимпико”.

Украинские Национальные Новости

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