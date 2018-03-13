Полузащитник "Ромы": встреча с "Шахтером" важна для истории клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Футболист сборной Италии и римской “Ромы” на предматчевой пресс-конференции встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с “Шахтером” заявил о важности поединка для истории итальянского клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.
“Предстоящая встреча важна не только для нас, но и для истории, ведь „Рома“ еще ни разу не пробивалась в 1/4 Лиги чемпионов. Что нужно сделать, чтобы пройти дальше? Сыграть безошибочно, быть сосредоточенными все 90 минут и обратить результат в нашу пользу как можно раньше”, — признался итальянец.
Уверенность в итоговом успехе выразил наставник “Ромы” Эусебио Ди Франческо.
“Верю, „Рома“ способна обыграть „Шахтер“, выйти в 1/4 и переписать клубную историю. Мы должны быть очень внимательными в защите. У соперника быстрая, креативная атака, следует попробовать не позволить ему отличиться. „Горняки“ любят доминировать, права на ошибку мы не имеем. Рассчитываю, что забьем быстрый гол. О ничьей мыслей нету, хоть, не скрою, готовимся к серии послематчевых пенальти”, — подчеркнул коуч.
Стоит отметить, что Флоренци, трансферная стоимость которого составляет 25 млн. евро, провел в нынешнем сезоне 29 матчей (5 в Лиге чемпионов), забил однажды и отдал 5 результативных пасов.
Добавим также, матч 1/8 финала Лиги чемпионов “Рома” — “Шахтер” состоится 13 марта на “Стадио Олимпико”.