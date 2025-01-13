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Північна Європа та країни Балтії закликали знизити стелю цін на російську нафту

Північна Європа та країни Балтії закликали знизити стелю цін на російську нафту

Київ • УНН

 • 33253 перегляди

Міністри закордонних справ країн Північної Європи та Балтії написали листа до Єврокомісії щодо зниження цін на нафту РФ. Зниження на $10 за барель може скоротити воєнні витрати росії на 15%.

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард спільно з колегами з країн Північної Європи та Балтії написали листа, який закликає Європейську комісію запропонувати зниження стелі цін на нафту в межах координації G7, пише УНН з посиланням на МЗС Швеції.

Разом із моїми скандинавськими та балтійськими колегами в ЄС я написала листа, щоб закликати Європейську комісію запропонувати зниження стелі ціни на нафту в межах координації G7

- повідомила Стенергард.

З її слів, іде постійна робота над тим, щоб перекрити приплив коштів у російську скарбницю. Третина доходів країни надходить від експорту енергоносіїв. За словами Стенергард, Швеція зараз виступає за зниження стелі цін на нафту, що сильно вдарить по воєнних фінансах росії.

За оцінками, зниження стелі цін на нафту на десять доларів за барель із сьогоднішніх 60 доларів за барель призведе до скорочення доходів російської скарбниці на понад 200 мільярдів крон (близько 17,4 млрд євро) на рік. За оцінками, це становитиме близько 15 відсотків від запланованих цього року воєнних витрат росії, вказали у МЗС Швеції.

"По-друге, зараз ми посилюємо системну роботу щодо припинення діяльності тіньового флоту, який росія використовує для обходу стелі цін на нафту", - зазначила Стенергард.

росія наростила потужність тіньового нафтового флоту на близько 70% за рік попри санкції Заходу - FT14.10.24, 11:59 • 16750 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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