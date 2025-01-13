Северная Европа и страны Балтии призвали снизить потолок цен на российскую нефть

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард совместно с коллегами из стран Северной Европы и Балтии написали письмо, призывающее Европейскую комиссию предложить снижение потолка цен на нефть в рамках координации G7, пишет УНН со ссылкой на МИД Швеции.

Вместе с моими скандинавскими и балтийскими коллегами в ЕС я написала письмо, чтобы призвать Европейскую комиссию предложить снижение потолка цены на нефть в рамках координации G7 - сообщила Стенергард.

По ее словам, идет постоянная работа над тем, чтобы перекрыть приток средств в российскую казну. Треть доходов страны поступает от экспорта энергоносителей. По словам Стенергард, Швеция сейчас выступает за снижение потолка цен на нефть, что сильно ударит по военным финансам россии.

По оценкам, снижение потолка цен на нефть на десять долларов за баррель с сегодняшних 60 долларов за баррель приведет к сокращению доходов российской казны на более 200 миллиардов крон (около 17,4 млрд евро) в год. По оценкам, это составит около 15 процентов от запланированных в этом году военных расходов россии, указали в МИД Швеции.

"Во-вторых, сейчас мы усиливаем системную работу по пресечению деятельности теневого флота, который россия использует для обхода потолка цен на нефть", - отметила Стенергард.

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