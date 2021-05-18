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The Guardian

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Північна Македонія висилає російського дипломата

Київ • УНН

 • 20286 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Влада Північної Македонії вирішила вислати з країни російського дипломата. Про це УНН повідомляє з посиланням на національний інформаційний портал МКД.

Північна Македонія висилає російського дипломата

Цитата:

"Офіційні джерела підтвердили MKD.mk, що російський дипломат оголошений персоною нон грата і повинен покинути Македонію через кілька годин. Наскільки нам відомо, 14 травня посол Росії Сергій Баздикін був викликаний до МЗС і повідомив, що один з дипломатів в його посольстві оголошений небажаною особою", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює російські спецслужби в причетності до вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце 16 жовтня 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

У зв'язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрила в роботі на спецслужби.

У Москві звинувачення відкинули і назвали їх абсурдними. Москва оголосила персонами нон грата і вислала з країни 20 чеських дипломатів.

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