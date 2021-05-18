Северная Македония высылает российского дипломата

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"Официальные источники подтвердили MKD.mk, что российский дипломат объявлен персоной нон грата и должен покинуть Македонию через несколько часов. Насколько нам известно, 14 мая посол России Сергей Баздыкин был вызван в МИД и сообщил, что один из дипломатов в его посольстве объявлен нежелательным лицом", - говорится в сообщении.

Дополнение

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов под Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.

В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на спецслужбы.

В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон грата и выслала из страны 20 чешских дипломатов.