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Південна Корея заявила про обговорення з США ядерних навчань на тлі загострення напруженості з КНДР

Південна Корея заявила про обговорення з США ядерних навчань на тлі загострення напруженості з КНДР

Київ • УНН

 • 468722 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Південна Корея та Сполучені Штати обговорюють можливі спільні навчання з використанням ядерних засобів США, заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, на тлі того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав Південну Корею своїм "безперечним ворогом", повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Коментарі Юна в газетному інтерв'ю, опублікованому в понеділок, прозвучали після того, як він закликав до "підготовки до війни" з "переважаючими" можливостями після року, відзначеного рекордною кількістю ракетних випробувань КНДР та вторгненням північнокорейських безпілотників у Південну Корею минулого тижня.

"Ядерна зброя належить Сполученим Штатам, але планування, обмін інформацією, навчання та тренування мають спільно проводитися Південною Кореєю та Сполученими Штатами", - сказав Юн в інтерв'ю газеті Chosun Ilbo.

Газета процитувала Юна, який заявив, що спільне планування та навчання будуть спрямовані на більш ефективне здійснення "розширеного стримування" США, і що Вашингтон також "дуже позитивно" поставився до цієї ідеї.

Термін "розширене стримування" означає здатність збройних сил США, особливо їх ядерних сил, стримувати напади на союзників США.

Представник Пентагону сказав: "Нам немає чого оголошувати сьогодні", у відповідь на запитання про коментарі Юна, додавши, що альянс залишається "міцним, як скеля".

Доповнення

Зауваження Юна були опубліковані через день після того, як державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що її лідер Кім закликав до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет та "експоненційного збільшення" ядерного арсеналу країни.

На зборах правлячої Робітничої партії минулого тижня Кім сказав, що Південна Корея тепер стала "безперечним ворогом" КНДР, і поставив нові військові цілі, натякаючи на те, що ще один рік проходитиме з інтенсивним випробуванням зброї та напруженістю.

Міжкорейські відносини тривалий час були напруженими, але ще більше похитнулися з того часу, як у травні Юн прийшов до влади, пообіцявши зайняти жорсткішу позицію щодо КНДР.

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