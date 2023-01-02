Южная Корея заявила об обсуждении с США ядерных учений на фоне обострения напряженности с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Южная Корея и Соединенные Штаты обсуждают возможные совместные учения с использованием ядерных средств США, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, на фоне того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Южную Корею своим "бесспорным врагом", сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Комментарии Юна в газетном интервью, опубликованном в понедельник, прозвучали после того, как он призвал к "подготовке к войне" с "преобладающими" возможностями после года, отмеченного рекордным количеством ракетных испытаний КНДР и вторжением северокорейских беспилотников в Южную Корею на прошлой неделе.
"Ядерное оружие принадлежит Соединенным Штатам, но планирование, обмен информацией, обучение и тренировка должны совместно проводиться Южной Кореей и Соединенными Штатами", - сказал Юн в интервью газете Chosun Ilbo.
Газета процитировала Юна, заявившего, что совместное планирование и учения будут направлены на более эффективное осуществление "расширенного сдерживания" США, и что Вашингтон также "очень положительно" отнесся к этой идее.
Термин "расширенное сдерживание" означает способность вооруженных сил США, особенно их ядерных сил, сдерживать нападения на союзников США.
Представитель Пентагона сказал: "Нам нечего объявлять сегодня", в ответ на вопрос о комментариях Юна, добавив, что альянс остается "крепким, как скала".
Дополнение
Замечания Юна были опубликованы через день после того, как государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что ее лидер Ким призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и "экспоненциальному увеличению" ядерного арсенала страны.
На собрании правящей Рабочей партии на прошлой неделе Ким сказал, что Южная Корея теперь стала "бесспорным врагом" КНДР, и поставил новые военные цели, намекая на то, что еще один год будет проходить с интенсивным испытанием оружия и напряженностью.
Межкорейские отношения долгое время были напряженными, но еще больше пошатнулись с тех пор, как в мае Юн пришел к власти, пообещав занять более жесткую позицию по отношению к КНДР.