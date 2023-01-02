Южная Корея заявила об обсуждении с США ядерных учений на фоне обострения напряженности с КНДР

ukru
14:16 • 24282 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 49549 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 73438 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 62979 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 108059 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134357 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122555 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135923 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117392 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131685 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 123580 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 126587 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 122974 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 120468 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 102293 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 218525 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 249146 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 188224 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 193973 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 229523 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 31299 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 102300 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 114553 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 122479 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 137844 просмотра
Актуальное
Южная Корея заявила об обсуждении с США ядерных учений на фоне обострения напряженности с КНДР

Южная Корея заявила об обсуждении с США ядерных учений на фоне обострения напряженности с КНДР

Киев • УНН

 • 468719 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Южная Корея и Соединенные Штаты обсуждают возможные совместные учения с использованием ядерных средств США, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, на фоне того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Южную Корею своим "бесспорным врагом", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Комментарии Юна в газетном интервью, опубликованном в понедельник, прозвучали после того, как он призвал к "подготовке к войне" с "преобладающими" возможностями после года, отмеченного рекордным количеством ракетных испытаний КНДР и вторжением северокорейских беспилотников в Южную Корею на прошлой неделе.

"Ядерное оружие принадлежит Соединенным Штатам, но планирование, обмен информацией, обучение и тренировка должны совместно проводиться Южной Кореей и Соединенными Штатами", - сказал Юн в интервью газете Chosun Ilbo.

Газета процитировала Юна, заявившего, что совместное планирование и учения будут направлены на более эффективное осуществление "расширенного сдерживания" США, и что Вашингтон также "очень положительно" отнесся к этой идее.

Термин "расширенное сдерживание" означает способность вооруженных сил США, особенно их ядерных сил, сдерживать нападения на союзников США.

Представитель Пентагона сказал: "Нам нечего объявлять сегодня", в ответ на вопрос о комментариях Юна, добавив, что альянс остается "крепким, как скала".

Дополнение

Замечания Юна были опубликованы через день после того, как государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что ее лидер Ким призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и "экспоненциальному увеличению" ядерного арсенала страны.

На собрании правящей Рабочей партии на прошлой неделе Ким сказал, что Южная Корея теперь стала "бесспорным врагом" КНДР, и поставил новые военные цели, намекая на то, что еще один год будет проходить с интенсивным испытанием оружия и напряженностью.

Межкорейские отношения долгое время были напряженными, но еще больше пошатнулись с тех пор, как в мае Юн пришел к власти, пообещав занять более жесткую позицию по отношению к КНДР.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы