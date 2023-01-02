Южная Корея заявила об обсуждении с США ядерных учений на фоне обострения напряженности с КНДР

Детали

Комментарии Юна в газетном интервью, опубликованном в понедельник, прозвучали после того, как он призвал к "подготовке к войне" с "преобладающими" возможностями после года, отмеченного рекордным количеством ракетных испытаний КНДР и вторжением северокорейских беспилотников в Южную Корею на прошлой неделе.

"Ядерное оружие принадлежит Соединенным Штатам, но планирование, обмен информацией, обучение и тренировка должны совместно проводиться Южной Кореей и Соединенными Штатами", - сказал Юн в интервью газете Chosun Ilbo.

Газета процитировала Юна, заявившего, что совместное планирование и учения будут направлены на более эффективное осуществление "расширенного сдерживания" США, и что Вашингтон также "очень положительно" отнесся к этой идее.

Термин "расширенное сдерживание" означает способность вооруженных сил США, особенно их ядерных сил, сдерживать нападения на союзников США.

Представитель Пентагона сказал: "Нам нечего объявлять сегодня", в ответ на вопрос о комментариях Юна, добавив, что альянс остается "крепким, как скала".

Дополнение

Замечания Юна были опубликованы через день после того, как государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что ее лидер Ким призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и "экспоненциальному увеличению" ядерного арсенала страны.

На собрании правящей Рабочей партии на прошлой неделе Ким сказал, что Южная Корея теперь стала "бесспорным врагом" КНДР, и поставил новые военные цели, намекая на то, что еще один год будет проходить с интенсивным испытанием оружия и напряженностью.

Межкорейские отношения долгое время были напряженными, но еще больше пошатнулись с тех пор, как в мае Юн пришел к власти, пообещав занять более жесткую позицию по отношению к КНДР.