Південна Корея розглядає можливість купівлі ізраїльської системи виявлення безпілотників - ЗМІ

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Оборонне відомство Південної Кореї раніше зазнало критики за нездатність протистояти проникненню п'яти північнокорейських безпілотників у свій повітряний простір наприкінці грудня. Стало відомо, що один із них вторгся в безпольотну зону поблизу президентської резиденції в центральному районі Сеула.

За інформацією джерел Yonhap, військові розглядають можливість якнайшвидшого придбання системи Sky Spotter. Створена компанією Rafael Advanced Defense Systems, вона призначена для раннього виявлення та відстеження таких повітряних об'єктів, як безпілотники, повітряні кулі та повітряні змії, що використовуються для терористичних атак.

Нагадаємо

Південна Корея заявила про обговорення з США ядерних навчань на тлі загострення напруженості з КНДР.