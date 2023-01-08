Южная Корея рассматривает возможность покупки израильской системы обнаружения беспилотников - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Военные Южной Кореи рассматривают возможность покупки израильской системы обнаружения беспилотников для отслеживания небольших северокорейских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.
Детали
Оборонное ведомство Южной Кореи ранее подверглось критике за неспособность противостоять проникновению пяти северокорейских беспилотников в свое воздушное пространство в конце декабря. Стало известно, что один из них вторгся в бесполетную зону вблизи президентской резиденции в центральном районе Сеула.
По информации источников Yonhap, военные рассматривают возможность скорейшего приобретения системы Sky Spotter. Созданная компанией Rafael Advanced Defense Systems, она предназначена для раннего обнаружения и отслеживания таких воздушных объектов, как беспилотники, воздушные шары и воздушные змеи, используемых для террористических атак.
Напомним
Южная Корея заявила об обсуждении с США ядерных учений на фоне обострения напряженности с КНДР.