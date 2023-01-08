Южная Корея рассматривает возможность покупки израильской системы обнаружения беспилотников - СМИ

Детали

Оборонное ведомство Южной Кореи ранее подверглось критике за неспособность противостоять проникновению пяти северокорейских беспилотников в свое воздушное пространство в конце декабря. Стало известно, что один из них вторгся в бесполетную зону вблизи президентской резиденции в центральном районе Сеула.

По информации источников Yonhap, военные рассматривают возможность скорейшего приобретения системы Sky Spotter. Созданная компанией Rafael Advanced Defense Systems, она предназначена для раннего обнаружения и отслеживания таких воздушных объектов, как беспилотники, воздушные шары и воздушные змеи, используемых для террористических атак.

Напомним

Южная Корея заявила об обсуждении с США ядерных учений на фоне обострения напряженности с КНДР.