Південна Корея повідомила про 3-місячний пік щоденних випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Південній Кореї у вівторок було зареєстровано понад 110 000 нових випадків захворювання на коронавірус, що є найвищим показником за один день за три останні місяці, повідомляє УНН.
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За даними інформаційного агентства Yonhap, за останні 24 години було підтверджено 111 789 нових випадків, внаслідок чого загальна кількість хворих перевищила 19,93 мільйона людей.
Це різке зростання порівняно з 44 689 випадками, зареєстрованими в понеділок.
Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань приписало сплеск, що розпочався наприкінці червня, субваріанту Омікрон BA.5.
Щоденний підрахунок вперше перевищив 10 тисяч 29 червня, а потім подвоївся до 9 липня і досяг 100 тисяч минулого тижня.
За даними агентства, органи охорони здоров'я попередили, що пік поточної хвилі може становити близько 200 000 випадків зараження на день.
За останній день у Південній Кореї також було зареєстровано ще 16 смертельних випадків, пов'язаних з коронавірусом, внаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 25 084 людей.
Уряд рекомендував четверту дозу вакцини людям віком 50 років і старше, а також усім дорослим із супутніми захворюваннями.
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