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Южная Корея сообщила о 3-месячном пике ежедневных случаев COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. В Южной Корее во вторник было зарегистрировано более 110 000 новых случаев заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем за один день за три последних месяца, сообщает УНН.

Детали

По данным информационного агентства Yonhap, за последние 24 часа было подтверждено 111 789 новых случаев, в результате чего общее число заболевших превысило 19,93 миллиона человек.

Это резкий рост по сравнению с 44689 случаями, зарегистрированными в понедельник.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний приписало начавшийся в конце июня всплеск субварианту Омикрон BA.5.

Ежедневный подсчет впервые превысил 10 тысяч 29 июня, а затем удвоился к 9 июля и достиг 100 тысяч на прошлой неделе.

По данным агентства, органы здравоохранения предупредили, что пик текущей волны может составлять около 200 000 случаев заражения в день.

За последний день в Южной Корее также было зарегистрировано еще 16 смертельных случаев, связанных с коронавирусом, в результате чего общее число погибших достигло 25 084 человек.

Правительство рекомендовало четвертую дозу вакцины людям в возрасте 50 лет и старше, а также всем взрослым с сопутствующими заболеваниями.

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