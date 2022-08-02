Южная Корея сообщила о 3-месячном пике ежедневных случаев COVID-19

Детали

По данным информационного агентства Yonhap, за последние 24 часа было подтверждено 111 789 новых случаев, в результате чего общее число заболевших превысило 19,93 миллиона человек.

Это резкий рост по сравнению с 44689 случаями, зарегистрированными в понедельник.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний приписало начавшийся в конце июня всплеск субварианту Омикрон BA.5.

Ежедневный подсчет впервые превысил 10 тысяч 29 июня, а затем удвоился к 9 июля и достиг 100 тысяч на прошлой неделе.

По данным агентства, органы здравоохранения предупредили, что пик текущей волны может составлять около 200 000 случаев заражения в день.

За последний день в Южной Корее также было зарегистрировано еще 16 смертельных случаев, связанных с коронавирусом, в результате чего общее число погибших достигло 25 084 человек.

Правительство рекомендовало четвертую дозу вакцины людям в возрасте 50 лет и старше, а также всем взрослым с сопутствующими заболеваниями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Жить с COVID»: как далеко может зайти пандемия